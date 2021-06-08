Завод профильных труб за 258 млн рублей построят в Сормовском районе

Завод по производству металлических профильных труб планируется построить в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Заявку ООО «ПКФ Микротон» на выделение земельного участка одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Согласно заявленной информации, компания намерена вложить в старт производства 258 миллионов рублей. Срок строительства предприятия составляет три года. Площадь, которая была выделена под строительство, составляет 10 тысяч квадратных метров.

4 июня совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 16 инвестпроектов, от реализации которых в регионе будет создано дополнительно 145 рабочих мест.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион пользуется интересом у инвесторов.

«По итогам 2020 года Нижегородская область вошла в десятку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата. Положительную динамику инвестиций мы отмечаем и в этом году. Каждый новый проект – это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые мы можем направить на решение социальных вопросов», - отметил глава региона.