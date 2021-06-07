145 новых рабочих мест появятся в Нижегородской области при реализации инвестпроектов

В Нижегородской области появятся 145 новых рабочих мест в рамках реализации 16 инвестпроектов. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил эти заявки на выделение земельных участков 4 июня 2021 года.

ООО "ПКФ Микротон" планирует реализовать один из самых крупных проектов из 16 рассмотренных – строительство завода по изготовлению металлической профильной трубы в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Объём инвестиций в проект – 258 миллионов рублей, срок строительства займёт 36 месяцев, площадь одобренного участка земли – 10 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, совет одобрил заявку ООО "Трансметалл" на выделение земли под строительство производственного комплекса металлоштампа в г.о.г. Бор. Инвестиции составят 95 миллионов рублей, срок строительства займёт всего 8 месяцев, а площадь участка земли составит 11,3 тысячи квадратных метров.

– По итогам 2020 года Нижегородская область вошла в десятку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата. Положительную динамику инвестиций мы отмечаем и в этом году. Каждый новый проект – это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые мы можем направить на решение социальных вопросов, – пояснил губернатор региона Глеб Никитин.

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