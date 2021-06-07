Восемь мостов и пять дорог в Приволжье ремонтируют на средства от «Платона»

Результатом работы государственной системы «Платон» стало строительство и ремонт более 130 мостов и 3,5 тысяч км дорог

Результатом работы государственной системы «Платон» стало строительство и ремонт более 130 мостов и 3,5 тысяч км дорог. Она же ранее стала источником финансирования возведения Борского моста в Нижнем Новгороде. По этой программе был построен новый Затонский мост в Уфе, Свердловский мост в Пензе и четыре моста в Удмуртии.

В предстоящие пару лет в Приволжье, по данным Росавтодора, «платоновскими» станут мосты Саратовской области на Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» - через реку Елшанка и на А-298 - через реки Большая Чалыкла, Саратовка и Чёрненькая, а также через овраг. Также будут восстановлены путепроводы в Кировской области через реку Вакумка на трассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в Самарской области - через овраг на трассе М-5 «Урал», в Оренбургской области - через реку Средняя Каргалка на трассе Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак — граница с Казахстаном.

Мосты становятся безопасными и готовыми выдержать современные нагрузки при проезде многотонных фур, чьи владельцы и вносят плату за федеральные трассы.

Средства системы сейчас идут ещё и на расширение до четырех полос самых загруженных участков федеральных дорог. В Приволжье четырехполосными станет часть трассы М-7 «Волга» - в Татарстане в 55 км от Мензелинска. В Оренбургской области в 3 км от Оренбурга расширят шестикилометровый участок трассы М-5 «Урал», в Марий Эл – восьмикилометровый отрезок дороги Р-176 «Вятка» в 31 км от Чебоксар. В паре километров от Ульяновска вдвое шире станет участок трассы Р-178 Саранск — Сурское -Ульяновск. В Чувашии уже капитально отремонтировали 17 км трассы М-7 «Волга».

Капитальный ремонт, как поясняют федеральные дорожники, затрагивает преимущественно трассы с высокой интенсивностью движения. Дополнительные средства, перечисляемые грузоперевозчиками в рамках действия госсистемы «Платон», позволяют своевременно отремонтировать большее количество участков трасс и искусственных сооружений, а значит обеспечить безопасное и бесперебойное движение по всей сети федеральных автодорог.

Как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, первоначальная настороженность в отношении системы сменилась пониманием, что за счёт этих средств отремонтировано много дорог и построено много новых мостов.

Сегодня к системе «Платон» подключились уже 650 тысяч российских и иностранных предпринимателей, которые зарегистрировали почти 1,5 млн фур, в частности, все грузоперевозчики Приволжья, отмечают в компании-операторе. «В системе более 182 тысяч грузовиков, владельцы которых - более 65 тысяч логистических компаний и перевозчиков. В лидерах по регистрации транспортных средств – Татарстан (52 тыс. грузовиков), Самарская (26 тыс.), Нижегородская (23,5 тыс.), Саратовская (15,5 тыс.) и Оренбургская области (14 тыс.). Более 10 тысяч большегрузов – в Удмуртии и Пензенской области», - рассказал Антон Замков, генеральный директор компании-оператора госсистемы «Платон» - РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС).

Четверть зарегистрированных в госсистеме «Платон» грузовиков принадлежат иностранным логистическим компаниям. Их вклад в федеральный дорожный фонд оценивается в 15%. Как говорят перевозчики, что это обеспечивает справедливый подход, ведь российские перевозчики платят за дороги других стран через системы, подобные «Платону».

Эксперты отмечают, что благодаря государственной системе «Платон» в России впервые появилась достоверная юридически значимая статистика об автомобильных грузоперевозках, что делает этот огромный рынок прозрачным. Так, исполнительный директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина считает, что система «Платон» достигла важной цели и привела к «обелению» рынка автомобильных грузоперевозок. Председатель межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак добавляет, что самым главным от введения «Платона» эффектом стало изменение рынка автомобильных грузовых перевозок из абсолютно нерегулируемого, сложившегося таким к 2005 году, в более контролируемый и цивилизованный.

Цифровая инфраструктура «Платона» на текущий момент - это 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, данные бортовых устройств и маршрутных карт. Все это позволяет анализировать большой список различных параметров. Например, на основе этой информации Росавтодор рассчитывает интенсивность грузоперевозок по дням недели и определяет самые загруженные федеральные трассы. Это, в свою очередь, позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

М-5 «Урал» - самая загруженная федеральная трасса. 6,5% пробега 12-тонных грузовиков, по данным статистики «Платона» приходится на эту автодорогу, в тройке лидеров М-7 «Волга» (5,7%) и «малая бетонка» А-107 (5%).

В период пандемии коронавируса Правительство РФ, Минтранс России и Минэкономразвития анализируют экономическую активность грузоперевозчиков на основе данных госсистемы. Для этого ежедневно формируется индекс «Платона» - соотношение фактического пробега грузовиков по годам. Так, по итогам минувшего мая общий километраж логистических компаний вырос почти на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, что говорит о восстановлении рынка.