Свыше 622 км теплосетей АО «Теплоэнерго» пройдут испытания на прочность и плотность в июне 2021 года

Для обеспечения безопасности температуру сетевой воды в ходе испытаний понижают: на выходе от источника она не превышает 40 градусов Цельсия. Фото: пресс-служба Теплоэнерго

Свыше 622 км теплосетей в зоне ответственности АО «Теплоэнерго» пройдут регламентные испытания на прочность и плотность в июне 2021 года в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов. В мае гидравлические испытания прошли более 900 км теплотрасс. В частности, уже проведена регламентная проверка сетей от крупнейших источников – Сормовской ТЭЦ и Нагорной теплоцентрали.

Для обеспечения безопасности температуру сетевой воды в ходе испытаний понижают: на выходе от источника она не превышает 40 градусов Цельсия. Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями, проводятся для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей, а в случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях незамедлительно сообщить на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

Графики профилактических работ на круглогодичных источниках теплоснабжения компании в межотопительный период составлены таким образом, чтобы максимально сократить время проведения профремонтов там, где это возможно, без ущерба для подготовки к зимнему периоду. Из 87 котельных АО «Теплоэнерго», работающих на обеспечение горячего водоснабжения, 50 приостановят работу на срок от 9 до 12 дней.

Напоминаем, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы и номер дома.