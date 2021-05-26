16 домов остались без света в Нижнем Новгороде 26 мая

Сегодня, 26 мая, без электричества остались 16 домов в двух районах Нижнего Новгорода. Причина временного отключения – проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные об отключении размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 09:00 до 16:00 света не будет в доме № 42/15 по улице Генкиной, в доме № 15 по улице Ижорская, в доме № 4/45 по улице Ванеева в Советском районе города.

Кроме того, в том же Советском районе без света остались жильцы домов № 15,17,19,21 по улице Нартова с 09:00 до 14:00.

А в Сормовском районе, с 09:00 до 17:00, отключили свет в доме № 111 по улице Культуры и в доме № 1 по улице Островского. В том числе с 09:00 до 19:00 света не будет в домах № 2,3,4,6,8,10,12 по улице Циолковского.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, вчера в городе без света остались 14 домов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!