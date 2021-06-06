Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка. Жителей Нижегородской области поздравил с этим праздником губернатор региона Глеб Никитин:

– Русский язык всегда был и будет одним из главных наших достояний, – подчеркнул глава региона. – Это не только средство общения, но и механизм постижения мира, формирования человека. Слово становится частью личности, прорастает в нас с самых ранних лет.

Кроме того, Глеб Никитин отметил, что процесс рождения и становления языка – это одна из самых сложных отраслей науки. Несмотря на это каждый, кто говорит и мыслит на русском языке, знает имена тех, кому язык обязан своими красотой и богатством.

– Жизнь и творчество Пушкина изменили историю России не меньше, чем военные победы и научные открытия. Для нас очень важно, что Александр Сергеевич не раз бывал в Нижнем, а в своём болдинском имении пережил один из самых ярких периодов вдохновения. Долг потомков – хранить и изучать его наследие, – добавил Глеб Никитин.

Особые поздравления губернатор выразил сотрудникам музеев, педагогам, сотрудникам библиотек, театров, исследователям, занимающимся проблемами языка, сотрудникам СМИ и представителям прочих творческих профессий.

– Пусть работа со словом всегда приносит вам радость! – заключил глава региона.

Чуть ранее мы поделились списком диалектов Нижегородской области, который опубликовал сервис "Яндекс". Его специалисты совместно с лингвистами Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН провели исследования ко Дню русского языка.

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