Накрячить бешеную тарашку: Яндекс составил список диалектов Нижегородской области
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Ко Дню русского языка, который отмечается сегодня (6 июня), сервис "Яндекс" провёл исследование о словах, словосочетаниях и выражениях, используемых только в определённых регионах России. То есть исследование о диалектах. В результате специалисты Яндекса совместно с лингвистами Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные из них и дали им определения.
Вид на реку Волгу в Нижегородской области.
Фото: Виктор Гусейнов
– Мы попробовали составить список таких слов [диалектов] – не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка, – рассказали о проделанной работе в Яндексе.
Исследования проводились таким образом: изучались статьи и комментарии 6 миллионов пользователей со всех регионов России на платформе Яндекс.Дзен. В общей сложности рассмотрено 11 миллиардов словоупотреблей.
Особо интересные слова Яндекс визуализировал на карте России.
Фото: Яндекс
Младший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Иван Левин обратился к читателям с предложением пройти опрос, чтобы помочь лингвистам и поучаствовать в исследовании. Пройти его можно здесь.
– В этом опросе нужно назвать предметы, изображённые на 15 картинках, и ответить на некоторые дополнительные вопросы. Всё это займёт около 5-10 минут, – пояснил Иван Левин.
Возле Макарьевского монастыря.
Фото: Виктор Гусейнов
Ну, и наконец сами слова-диалекты Нижегородской области! Некоторые из них:
- АВТОЛАЙН (маршрутное такси);
- БЭПЭШКА, БПШКА (лапша быстрого приготовления);
- ДУРОМ (в больших количествах);
- ЗАГРУБИТЬ (ошибиться, преувеличить, перегнуть);
- ЗАХАПИСТЫЙ (жадный);
- КАК БЕШЕНАЯ ТАРАШКА (лихорадочно, очень спеша);
- ЛАЮЧИЙ (такой, который часто лает);
- НАКРЯЧИТЬ (обмануть, обыграть);
- ОПОЙКА (пьяница);
- СМОГАТЬ (справляться, мочь);
- УСАД (огород);
- КАНАШКА (канализация).
Посёлок Макарьево.
Фото: Виктор Гусейнов
Некоторые слова могут повторяться в регионах-соседях по всей России, что совсем не удивительно. А в ряде других областей диалекты вообще не были установлены. Почему так вышло – Яндекс тоже пояснил.
Разобраться в этом подробнее Вы можете в материалах Яндекса, где диалекты классифицированы по регионам. В том числе, на сайте можно пройти забавный тест: сервис предлагает угадать, какое значение несут выражения, используемые в разных уголках России.
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