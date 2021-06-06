Накрячить бешеную тарашку: Яндекс составил список диалектов Нижегородской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ко Дню русского языка, который отмечается сегодня (6 июня), сервис "Яндекс" провёл исследование о словах, словосочетаниях и выражениях, используемых только в определённых регионах России. То есть исследование о диалектах. В результате специалисты Яндекса совместно с лингвистами Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные из них и дали им определения.

Вид на реку Волгу в Нижегородской области. Фото: Виктор Гусейнов

– Мы попробовали составить список таких слов [диалектов] – не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка, – рассказали о проделанной работе в Яндексе.

Исследования проводились таким образом: изучались статьи и комментарии 6 миллионов пользователей со всех регионов России на платформе Яндекс.Дзен. В общей сложности рассмотрено 11 миллиардов словоупотреблей.

Особо интересные слова Яндекс визуализировал на карте России. Фото: Яндекс

Младший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Иван Левин обратился к читателям с предложением пройти опрос, чтобы помочь лингвистам и поучаствовать в исследовании. Пройти его можно здесь.

– В этом опросе нужно назвать предметы, изображённые на 15 картинках, и ответить на некоторые дополнительные вопросы. Всё это займёт около 5-10 минут, – пояснил Иван Левин.

Возле Макарьевского монастыря. Фото: Виктор Гусейнов

Ну, и наконец сами слова-диалекты Нижегородской области! Некоторые из них:

- АВТОЛАЙН (маршрутное такси);

- БЭПЭШКА, БПШКА (лапша быстрого приготовления);

- ДУРОМ (в больших количествах);

- ЗАГРУБИТЬ (ошибиться, преувеличить, перегнуть);

- ЗАХАПИСТЫЙ (жадный);

- КАК БЕШЕНАЯ ТАРАШКА (лихорадочно, очень спеша);

- ЛАЮЧИЙ (такой, который часто лает);

- НАКРЯЧИТЬ (обмануть, обыграть);

- ОПОЙКА (пьяница);

- СМОГАТЬ (справляться, мочь);

- УСАД (огород);

- КАНАШКА (канализация).

Посёлок Макарьево. Фото: Виктор Гусейнов

Некоторые слова могут повторяться в регионах-соседях по всей России, что совсем не удивительно. А в ряде других областей диалекты вообще не были установлены. Почему так вышло – Яндекс тоже пояснил.

Разобраться в этом подробнее Вы можете в материалах Яндекса, где диалекты классифицированы по регионам. В том числе, на сайте можно пройти забавный тест: сервис предлагает угадать, какое значение несут выражения, используемые в разных уголках России.

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