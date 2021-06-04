Депутаты Думы помогли очистить берега Левинки от мусора

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Гриневич и Юлия Мантурова 4 июня 2021 года приняли участие в акции по очистке берегов реки Левинки от мусора. Мероприятие прошло в рамках проекта «Действуем в защиту Левинки: участие школьников в восстановлении городской реки», реализуемого на средства Фонда президентских грантов.

В акции также приняли участие координатор движения в защиту Волги «Поможем реке», член общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Елена Колпакова, руководитель детско-юношеского экологического центра «Зеленый парус» Рашит Хабибуллин, ученики школ № 139, № 74, лицея № 87, ребята из экоцентра «Зеленый парус» и добровольцы.

По информации экологического центра «Зеленый парус», река Левинка протекает по территории Канавинского, Московского и Сормовского районов города, ее протяженность составляет около 6 километров. На данной территории, в том числе, находятся 11 школ. Ученики школ №74, №139, №109, №178 и лицея №87 постоянно участвую в очистке берегов реки от мусора. Координатор движения «Поможем реке» отметила, что сейчас среди школьников проходит конкурс на лучшие проекты по благоустройству берегов реки. Его итоги подведут в сентябре.

«О том, что будут убирать Левинку и что нужна помощь было известно заранее, поэтому мы все сегодня здесь. В предыдущий раз мы убирали речку Кову, она меньше, мусор в ней более заметен. Но вообще, все реки должны быть чистыми, и мы должны за этим следить», – отметила ученица школы № 24, воспитанница экоцентра «Зеленый парус» Анна Шишкина.

По словам председателя постоянной комиссии городской Думы по экологии Татьяны Гриневич, проблемы экологии сегодня выходят на первый план: «Экология – это неотъемлемая часть жизни и хочется внести свою небольшую лепту в очистку нашего города. Кроме того, дети, которые сегодня пришли поучаствовать в акции научатся бережно относиться к природе».

Участники акции убрали скопившийся за зиму и весну на берегах реки мусор: крупные ветки, бутылки и упаковку. Кроме того, ПЭТ и стеклянные бутылки были рассортированы.

«Сегодняшнее мероприятие – это достойное дело каждого нижегородца. Очень важно сохранить природу для будущего поколения. Посмотрите, сколько мусора образуется на территории Нижнего Новгорода. И мы не задумываемся – что будем с ним делать. Поэтому очень важно, чтобы программа по раздельному сбору мусора на территории Нижнего Новгорода реализовалась полностью», – подвела итог акции Юлия Мантурова.