Проект «Дворовая практика» стартовал в Дзержинске

Ребят ждут подвижные и интеллектуальные игры, творческие конкурсы и викторины, увлекательные квесты, спортивные состязания. Фото: пресс-служба Дзержинска

1 июня в Дзержинске стартовал традиционный областной проект «Дворовая практика». Организатором проекта в городе с 2007 года выступает социально-досуговый центр «Созвездие», а с этого года – и центр «Молодежные инициативы» при содействии администрации города Дзержинска, для того чтобы дети и подростки, оставшиеся на лето в городе, могли провести каникулы интересно и с пользой для здоровья.

Всего этим летом в городском округе будут работать 11 дворовых площадок, 3 из которых начали свою работу уже в июне. Впервые открыта дворовая площадка в одном из поселков городского округа – поселке Петряевка. Все они работают по 4 часа в день и расположены по следующим адресам:

- ул. Окская Набережная, 15 (клуб по месту жительства «Антей») – с 13:00 до 17:00;

- ул. Терешковой, 52а (клуб по месту жительства «Фортуна») – с 14:00 до 18:00;

- пос. Петряевка, ул. Встречная, 19а (библиотека) – с 12:00 до 16:00.

В течение месяца для участников проекта «Дворовая практика» будут организованы следующие мероприятия: фестиваль «Славянские игры», марафон здоровья «А ну-ка, все вместе!..» к Международному Дню борьбы с наркоманией и цикл игровых мероприятий «Июньская жара» на стадионе «Пионер». Также ребят ждут подвижные и интеллектуальные игры, творческие конкурсы и викторины, увлекательные квесты, спортивные состязания, экологические акции, тематические праздники, прогулки, экскурсии и др. Все мероприятия проводятся бесплатно.

Вопросы по проекту можно задать в официальном сообществе «Дворовой практики» в Дзержинске, а также его координатору Елене Толмачевой по тел. 25-81-66.