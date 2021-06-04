Подведены итоги конкурса на лучшую торжественную песню к 800-летию Нижнего Новгорода

В городской Думе подведены итоги конкурса на лучшую торжественную песню о Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города. Финальное заседание конкурсной комиссии прошло 3 июня 2021 года.

Председатель городской Думы Олег Лавричев, возглавляющий конкурсную комиссию, сообщил членам жюри итоги открытого голосования за лучшую торжественную песню о Нижнем Новгороде, которое проходило на сайте Думы с 1 по 26 мая.

По словам спикера Думы, наибольшее количество голосов набрала песня «Нижегородская» – 2175, а общее число проголосовавших составило почти 8 тысяч человек. Олег Лавричев подчеркнул, что в этом количестве не были учтены автоматически сгенерированные голоса (боты).

В ходе итогового заседания члены конкурсной комиссии оценили по 10-балльной шкале по каждому критерию 17 композиций, прошедшие отборочный тур.

По итогам оценки жюри наибольшее количество баллов – 381 – получила музыкальная композиция «Нижегородская», написанная Александром Вайнбергом. На конкурс она была представлена в исполнении группы «Любэ». Победитель народного голосования получил дополнительно 5 баллов к общей сумме.

Второе место заняла песня «Нижний Новгород» авторства Александра Бениша и Николая Денисова, набравшая 314 баллов. С минимальным отрывом в один балл на третьем месте оказалась песня «Город Славы», музыку для которой написал Евгений Петров, а стихи – Александр Цирюльников. Поощрительный приз конкурсная комиссия присудила музыкальной композиции «Я – Нижний Новгород», написанной Александром и Еленой Батаевыми.

Участники конкурса, занявшие призовые места, получат денежные премии.

Олег Лавричев отметил, что 10 музыкальных композиций, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в сборник «Песни о Нижнем Новгороде».

«Песня, которая стала победителем, надеюсь, прозвучит в оригинальном исполнении Николая Расторгуева на торжественном праздничном мероприятии, посвященном 800-летию Нижнего Новгорода. Кроме того, мы планируем, что в августе пройдет концерт на площадке Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, на котором нижегородцы смогут услышать участников конкурса».