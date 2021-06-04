Более 20 000 дзержинцев прошли вакцинацию от COVID-19

Вакцинация доступна без предварительной записи как на базе мобильных пунктов, так и в поликлиниках. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

По данным на 4 июня, число привитых первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Дзержинске составляет 20 863 человека, в том числе 31 человек, привитые в прошлые выходные, 29 и 30 мая, в Центральном городском парке культуры и отдыха. Полностью завершили вакцинацию 15 858 человек.

Количество заболевших в Дзержинске за вчерашний день, 3 июня, составило 29 человек. В настоящее время вакцинация в поликлиниках Городских больниц №№ 1 и 2 проводится двумя препаратами – «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) и «ЭпиВакКорона». Кроме этого, в поликлиниках №№ 1 и 2 Городской больницы № 2 доступен препарат «КовиВак», зарегистрированный в феврале 2021 года и ставший третьей по счету отечественной вакциной. Она поступила в Дзержинск в количестве 50 доз. Общее число доз всех трех вакцин, поступивших в город, составляет 22 065 штук.

Кроме этого, вакцинация населения от коронавирусной инфекции COVID-19 организована на базе двух дополнительных пунктов:

- ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» (бульвар Победы, 6, каб. 43);

- Торговый дом «Городской рынок» (пр-кт Циолковского, 78).

Напоминаем, теперь вакцинация доступна без предварительной записи как на базе мобильных пунктов, так и в поликлиниках. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.