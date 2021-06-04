У сервиса Личный кабинет на сайте Теплоэнерго уже более 17 тысяч пользователей

Новый личный кабинет обладает расширенным функционалом и максимально понятным и удобным интерфейсом

В новом личном кабинете на сайте АО «Теплоэнерго» зарегистрировалось 17 611 нижегородцев за первые четыре месяца его работы.

Новый личный кабинет обладает расширенным функционалом и максимально понятным и удобным интерфейсом. Для пользователей доступна оплата услуг предприятия в режиме онлайн, заказ электронной квитанции с отправкой ее на указанную потребителем электронную почту, получение подробной информации в блоке часто задаваемых вопросов. Также новый личный кабинет обладает расширенным классификатором обращений, благодаря чему обращения пользователей более оперативно поступают в ответственные подразделения, и значит, вопросы решаются быстрее.

Как и прежде, в личном кабинете можно передать показания приборов учета, получить информацию о состоянии лицевого счёта, об истории начислений и платежей.

Пошаговую видеоинструкцию о регистрации в личном кабинете можно посмотреть здесь.

Напомним, АО «Теплоэнерго» – крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде – обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах. В зоне ответственности предприятия – обеспечение теплоснабжения 5700 многоквартирных жилых домов.