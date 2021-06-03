Все 40 подаренных Москвой троллейбусов прибыли в Нижний Новгород Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Наконец все 40 троллейбусов, подаренных Нижнему Новгороду Москвой, прибыли в столицу Приволжья. Об этом сообщили в нижегородской мэрии со ссылкой на МП “Нижегородэлектротранс”. Отмечено, что транспорт передан городу московским правительством на безвозмездной основе.

Среди прибывших троллейбусов 32 единицы большого класса, а 8 единиц – особо большого ("гармошки").

– На данный момент начато проведение плановых работ по их проверке и подготовке к выходу на маршруты города, – рассказали в МП “Нижегородэлектротранс”.

В мэрии напомнили, что поставка этих троллейбусов позволит обновить парк подвижного состава и обеспечить работу современных троллейбусов на наиболее востребованных маршрутах Нижнего. Транспорт будет распределён между всеми троллейбусными депо и выйдет на все маршруты.

В апреле в Нижний Новгород пришли 22 московских троллейбуса. Ещё тогда власти города заявили, что новый транспорт пустят по маршрутам ТЛ-10 и ТЛ-13.

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