Все 40 подаренных Москвой троллейбусов прибыли в Нижний Новгород
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Наконец все 40 троллейбусов, подаренных Нижнему Новгороду Москвой, прибыли в столицу Приволжья. Об этом сообщили в нижегородской мэрии со ссылкой на МП “Нижегородэлектротранс”. Отмечено, что транспорт передан городу московским правительством на безвозмездной основе.
Среди прибывших троллейбусов 32 единицы большого класса, а 8 единиц – особо большого ("гармошки").
– На данный момент начато проведение плановых работ по их проверке и подготовке к выходу на маршруты города, – рассказали в МП “Нижегородэлектротранс”.
В мэрии напомнили, что поставка этих троллейбусов позволит обновить парк подвижного состава и обеспечить работу современных троллейбусов на наиболее востребованных маршрутах Нижнего. Транспорт будет распределён между всеми троллейбусными депо и выйдет на все маршруты.
В апреле в Нижний Новгород пришли 22 московских троллейбуса. Ещё тогда власти города заявили, что новый транспорт пустят по маршрутам ТЛ-10 и ТЛ-13.
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