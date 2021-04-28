22 московских троллейбуса передали Нижнему Новгороду

В Нижний Новгород прибыли 22 троллейбуса из Москвы, в их числе два троллейбуса-"гармошки". Технику передали из столицы на безвозмездной основе. Этой информацией поделились в МП "Нижегородэлектротранс", где отметили также, что в течение 2021 года нижегородское троллейбусное депо пополнится 40 единицами транспорта, восемь из которых – особо большого класса.

На маршруты города полученные троллейбусы выйдут после проведения пуско-наладочных работ.

Специалисты МП "Нижегородэлектротранс" посетили Москву с рабочим визитом, где осмотрели 40 троллейбусов ГУП "Мосгортранс", которые будут доставлены в Приволжскую столицу в дальнейшем.

– Во время осмотра троллейбусы находились в удовлетворительном состоянии и участвовали в перевозке пассажиров. Лакокрасочное покрытие кузовов не нарушено, кузов и салон находились в исправном состоянии, низкий пол по всей длине салона, ступенек нет. В транспорте есть площадка для маломобильных граждан. Троллейбусы оборудованы электронной системой управления и асинхронным тяговым двигателем, – доложили на предприятии.

А также обратили внимание на то, что это приобретение позволит обновить парк подвижного состава Нижнего Новгорода и обеспечить на наиболее востребованных маршрутах города работу современных троллейбусов.

Троллейбусы-"гармошки" планируется выпустить на маршрут ТЛ-10. Троллейбусы особо большого класса – на маршрут ТЛ-13. Все 40 троллейбусов распределят на все маршруты города.

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