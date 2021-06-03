В Дзержинске стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий

На благоустройство придомовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» из бюджета города выделено более 50 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Подрядная организация приступила к выполнению комплексного благоустройства во дворе дома № 15 на Окской набережной, где проживают около 700 горожан. Особенность территории – это близкое расположение детского сада № 97. Жители включили в проект комплексного благоустройства двора ремонт проезжей части, парковок и тротуаров, а также установку освещения, скамеек и урн. Особенностью проекта будет создание по инициативе жителей площадки свободного назначения, которая может быть использована для тихого отдыха или дворовых детских концертов.

«Каждый из 23 проектов благоустройства индивидуален. Жители и управляющие компании творчески подошли к их созданию и включили в проекты то, что интересно и необходимо жителям конкретных домов, - сказал заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. - Приоритеты абсолютно разные: где-то горожане выбирают установку детских и спортивных площадок в своих дворах, где-то основным направлением выбрано обустройство парковок и тротуаров или же озеленение. Комплексное благоустройство помогает воплотить в жизнь задумки всех жителей».

Как отметил Денис Дергунов, контроль за ходом выполнения работ и их приёмку на всех этапах осуществляют сами жители совместно с управляющей компанией и администрацией города.

2021 году запланировано комплексное благоустройство 23 дворовых территорий: проспект Ленинского Комсомола, 37/23; Окская набережная, 15; улица Патоличева, 7, 9, 9а, 11; улица Чапаева, 26; проспект Циолковского, 33, 69, 83, 85а; улица Ситнова, 10б; бульвар Победы, 5; проспект Свердлова, 31в; улица Строителей, 10, 10а, 12; улица Пожарского, 26; улица Бутлерова, 38а; бульвар Мира, 9/11; улица Пирогова, 31, 33; улица Галкина, 7а. На благоустройство придомовых территорий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» из бюджета города выделено более 50 млн рублей.