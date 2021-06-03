Антивандальные туалеты установят в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. ФОТО: "В городе N"
В излюбленном нижегородцами городском парке "Швейцария" появятся 10 антивандальных туалетов. Об этом сообщили в информагентстве "В городе N" со ссылкой на слова заместителя начальника управления капитального ремонта ГК "ЕКС" Петра Седельникова.
Напомним, сейчас в парке "Швейцария" проходит масштабное благоустройство, которое должно завершиться в августе этого года, то есть уже через два месяца. Ранее мы подробно рассказывали о ходе благоустройства на объекте в цифрах. Сейчас подрядчику осталось завершить малую часть работ.
Что касается туалетных модулей: они будут трёх размеров – малые, средние и большие. Установлены они будут в разных локациях парка. Их фасады, как и фасады других элементов на территории, будут выполнены в едином стиле. Цвет всех построек будет общий.
В каждом туалете будут помещения для маломобильных граждан и пеленальный столик.
Почему туалеты антивандальные? Потому что даже зеркало внутри выполнено из металла, по словам Петра Седельникова.
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