АО «Теплоэнерго», АО «Нижегородский водоканал» и «Университет Иннополис» заключили соглашение о сотрудничестве

Трёхсторонее соглашение предполагает сотрудничество в методической и образовательной деятельности при подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков и проректор, начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности автономной некоммерческой организации «Университет Иннополис» Искандер Бариев подписали соглашение о сотрудничестве.

Помимо совместных научно-исследовательских проектов по созданию сервисов видеоаналитики и предиктивных систем на производстве с применением искусственного интеллекта, трёхсторонее соглашение предполагает сотрудничество в методической и образовательной деятельности при подготовке управленческих кадров для цифровой трансформации.

Как сообщил после подписания документа генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, предприятие видит в сотрудничестве со специализированным федеральным IT-вузом новые возможности и перспективы для развития и совершенствования как производственных процессов и новых разработок, так и кадровых ресурсов.

«Мы заинтересованы в повышении собственной эффективности во всех направлениях деятельности - производственной, организационной, технической и постоянно совершенствуем свою техническую базу. Уже дважды Теплоэнерго проводило в Нижнем Новгороде хакатон, и могу сказать, что самые интересные и актуальные IT-идеи уже реализуются на предприятии. А благодаря сотрудничеству с Университетом Иннополис и его колоссальными возможностями мы сможем шагнуть в области цифровизации далеко вперед», - отметил Илья Халтурин.

Генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков заявил, что трехстороннее соглашение придаст серьезный импульс внедрению IT-технологий в коммунальной сфере Нижнего Новгорода и позволит вывести ее на новый уровень.

«Нижегородский водоканал следует стратегии развития, которая подразумевает новые подходы в части совершенствования как производственных технологий, так и взаимодействия с абонентами. На предприятии уже внедрен ряд IT-проектов, таких как «Мобильный инспектор», «Претензионно-исковая работа», «Личный кабинет абонента» и «Управление производственными ресурсами», помогающих оптимизировать и во многом автоматизировать рабочие процессы. Серьезный международный опыт Университета Иннополис в таких направлениях, как искусственный интеллект и робототехника, а также опыт реализации проектов в смежных с нашей областях позволит разработать и запустить в работу оптимальные для нас решения», - сказал Павел Марков.

Проректор Университета Иннополис Искандер Бариев высоко оценил подписанный трехсторонний документ, подчеркнув, что для вуза крайне важно сотрудничество с компаниями, заинтересованными в развитии информационных технологий.

«Специалисты нашего Института искусственного интеллекта более шести лет работают над созданием платформ на основе нейронных сетей, повышающих эффективность технологических и бизнес-процессов, а также над сервисами по геомеханическому моделированию и внутритрубной диагностике, алгоритмами для распознавания объектов по данным космических снимков для лесного и сельского хозяйства. На базе института создаются сервисы автоматической диагностики патологий по медицинским изображениям, которые уже пилотируются в организациях Москвы и Республики Татарстан. Я уверен, что наши компетенции и накопленный опыт в подобных проектах будут полезными в рамках этого сотрудничества и откроют для всех его сторон новые перспективные направления для развития», - рассказал Искандер Бариев.

В целом, стороны соглашения выразили заинтересованность и готовность к плодотворной совместной работе и детально обсудили реализацию первых проектов.

В трехсторонней встрече в Иннополисе также участвовали студенты-победители Хакатона АО «Теплоэнерго» 2021 года, которых было решено привлечь к работе над проектами в рамках подписанного соглашения.