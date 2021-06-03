Олег Кондрашов предложил суду устроить допрос по «Скайпу»

Бывший сити-менеджер, проживающий в США, Олег Кондрашов прислал соответствующее письмо и попросил Московский районный суд провести допрос в «Скайпе», приложив копию своего паспорта . Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Прокуратора отказалась проводить допрос в онлайн-формате, так как у суда нет технической и юридической возможности достоверно проверить личность гражданина. Ранее Владимир Привалов — бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, которого сейчас обвиняют в коррупции — получении взяток от инвесторов похоронного бизнеса, попросил Олега Кондрашова выступить в качестве свидетеля защиты.

Напомним, что бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова задержали в США. Причиной задержания стало нарушение визового режима. Ранее сообщалось, что Олег Кондрашов был заочно арестован в 2018 году по обвинению в коррупции и числился в международном розыске, так как до ареста уехал с семьей в США и уже не вернулся назад.