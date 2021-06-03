Новое арт-пространство скоро появится в Дзержинске

В создании граффити принял участие глава города Иван Носков. Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска

Совсем скоро в Дзержинске появится еще одно яркое арт-пространство – граффити «Берегите детство», работа над которым началась в Международный День защиты детей и проходит в рамках совместного проекта Молодежных администрации и парламента нашего города и дзержинского отделения Российского союза молодежи «АртФест» при поддержке администрации Дзержинска. В создании граффити принял участие глава города Иван Носков.

«У нас в городе много пространств, которые можно улучшить, и я очень рад, что дзержинская молодежь начала работать в этом направлении – дело очень правильное и очень нужное. Надеюсь, к проекту присоединятся многие жители Дзержинска, и за лето мы вместе сможем «реанимировать» многие городские пространства. Со своей стороны обещаю поддержку и помощь в реализации проекта и, конечно, буду наблюдать за его развитием: очень интересно следить за тем, как меняются городские локации, и самому принимать в этом непосредственное участие», - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

«Главное в нашем проекте – не уровень профессионального мастерства, а желание преобразить городские локации, сделать их более яркими и необычными. Уже сейчас есть немало желающих присоединиться к нашему проекту, в том числе – профессиональных художников, предлагающих свои эскизы и идеи для следующих работ, которые могут быть визуализированы. При этом нам важна обратная связь от жителей, хочется делать то, что нравится людям, что вызывает только положительные отзывы, на что им приятно смотреть, - поделился член Молодежного парламента и идейный вдохновитель проекта «АртФест» Ким Артамонов. - В наших планах – охватить как можно больше пространств и общими силами привести их в порядок, чтобы было приятно гулять по ярко украшенному городу нам, нашим родителям и детям».

В планах организаторов «АртФеста» – полностью завершить работу над нынешним граффити на стене «Капролактамовца» и приступить к новым проектам. Следить за развитием проекта можно в группе «АртФест» в социальной сети ВКонтакте, где будут появляться актуальные новости и объявления о следующих работах на улицах нашего города.