ЛУКОЙЛ организовал праздники для детей Кстовского района ко Дню защиты детей

Мероприятия прошли 1 и 2 июня 2021 года. Фото: предоставлено КП

1 и 2 июня 2021 года ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») приняло активное участие в праздновании Дня защиты детей в Кстовском районе.

1 июня в аквапарке "Атолл" при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» прошла благотворительная акция «Защитим детство». Мероприятие уже стало доброй традицией и проходит ежегодно в первые дни летних каникул. У ребят в этот день была насыщенная программа: купание в бассейне, катание с горок, обед в кафе и памятные подарки: всё, что нужно для активного летнего отдыха (мячи, ракетки, скакалки). В этом году при поддержке Компании и заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Антона Гребеня аквапарк посетили 110 ребят из Кстовской коррекционной школы-интерната, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алый парус» и Центра внешкольной работы.

Еще один большой спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошел 1 июня в поселке Ждановский Кстовского района. «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» традиционно поддерживает эти соревнования. Участие в веселых эстафетах приняли самые активные семьи. Победители и призеры, а также все участники праздника получили подарки от Компании - спортивный инвентарь для активного отдыха.

Воспитанники детского сада № 30 города Кстово 2 июня в подарок от Компании «ЛУКОЙЛ» получили замечательную спортивную площадку с полосой препятствий, а также мини-футбольное поле. Строительство спортивной площадки в детском саду является продолжением благотворительной программы поддержки данного учреждения. Ранее был произведен ремонт кровли, строительство колясочных, закупка оборудования и мебели в группы.

«День защиты детей мы всегда ждем с особым чувством и с удовольствием дарим такие праздники ребятам. Ведь нет ничего важнее детских улыбок, а их мы вчера и сегодня видели так много!» – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.