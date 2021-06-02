В городской Думе наградили победителей открытого конкурса детского творчества «Святая Нижегородская земля»

В Международный день защиты детей 1 июня 2021 года в городской Думе Нижнего Новгорода прошло награждение победителей открытого конкурса детского творчества «Святая Нижегородская земля».

В течение 10 лет конкурс ежегодно проводит Нижегородский региональный фонд «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» при грантовой поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и с благословления митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

В этом году конкурс был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода и прошел под девизом «История сквозь время». Его участниками стали около 200 ребят из школ и детских творческих коллективов Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области. Они выполнили работы, посвященные истории России и сохранению православных традиций родного края, в четырех номинациях: литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное искусство и проектная деятельность.

Победителей конкурса поздравил Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Попечительского совета фонда «Памяти митрополита Николая» Олег Лавричев.

«Отрадно, что ваша жизненная стезя начинается с доброго, нравственного и вечного. Вы отразили в своих работах душевный порыв, любовь к малой родине, доброту, нравственность и человечность», – отметил он. Спикер Думы также поблагодарил педагогов, которые помогли ребятам проявить свой талант: «Вы отдаете свои знания и душевные силы, прививаете детям любовь к Родине и к миру, который нас окружает. И фонд митрополита Николая в своей деятельности стремится к тому, чтобы пространство добра включало как можно больше людей».

Директор фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» Сергей Маков подчеркнул, что в год 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода конкурс приобрел особое значение. «Какие бы изменения ни происходили в границах и названиях нашего Нижегородского края, но на протяжении веков здесь формировался особый духовный настрой. Творческие работы ребят подтверждают, что они понимают и разделяют вечные ценности – семья, любовь к Родине и помощь другим людям», – заявил он.

Бессменный председатель жюри конкурса, профессор ННГАСУ, заслуженный художник РФ, скульптор Татьяна Холуёва отметила, что оценивать работы и выбрать лучшие было очень трудно. «У этих детей хорошая перспектива при такой поддержке развиваться дальше. Не значит, что они все будут художниками, но они будут обогащены восприятием прекрасного, умением выражать свои ощущения и чувства через творчество. Это так хорошо – делиться с миром тем, что на душе», – прокомментировала она.

Для победителей конкурса были подготовлены дипломы и награды от организаторов, а также организованы экскурсия в ГЦСИ «Арсенал», знакомство с работой городской Думы, праздничный концерт.