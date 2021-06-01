Четверых детей спасли при пожаре на улице Фруктовая в Нижнем Новгороде 1 июня

Сегодня, 1 июня, около 11:54 на улице Фруктовая в Нижнем Новгороде произошло ЧП. В одном из многоквартирных домов начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
На место происшествия немедленно был направлены пожарно-спасательные подразделения. Специалисты остановили распространение огня на площади 30 квадратных метров.
- В ходе операции было спасено 15 человек, в том числе 4 ребенка, - рассказали в ведомстве. – Также эвакуировано 10 жильцов, из них двое детей.
Сейчас устанавливается точная причина пожара.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее мы сообщали о чудовищном происшествии в Сарове. Там в огне погибли 63-летняя женщина и её 4-летний внук
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