Пожилая женщина и её 4-летний внук погибли при пожаре в Сарове 16 мая

В дачном доме садового товарищества «Союз» произошло возгорание. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Чудовищное происшествие произошло утром, 16 мая, в дачном доме садового товарищества «Союз» в Сарове. Там в результате пожара погибли 63-летняя женщина и её 4-летний внук. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

При осмотре места происшествия следователи установили, что очаг возгорания находился в сарае, пристроенном к дому. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Однако уже сейчас известно, что на момент возгорания в доме находилось пять человек – две женщины и трое детей. Спастись от огня удалось женщине и ещё двум детям, которые в этот момент находились на первом этаже дома. Именно они и вызвали пожарных.

- На момент пожара мать и отец ребенка находились у себя в квартире, - отмечают в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Расследование по уголовному делу продолжается.

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