Подведены итоги конкурса на получение штандарта главы города Дзержинска

Конкурс проводился в семи номинациях. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

28 мая были подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие города - 2020», проходящего с этого года в новом формате. Напомним, по согласованию с руководителями промышленных предприятий Дзержинска Почетный штандарт главы города заменил существовавшую ранее награду «Переходящее почетное знамя «Лучшее предприятие города Дзержинска».

«Шансы у всех были равны, все предприятия, подавшие заявки, заслуживают самой высокой оценки, - отметил глава города. - Вы надежная опора города, вы даете рабочие места нашим жителям, платите налоги в бюджет. Независимо от результатов, вы все сегодня победители, потому что даже в период ограничений смогли выстоять, сохранить коллективы, обеспечить выпуск продукции. Надеюсь, что в следующем году претендентов на звание лучших будет гораздо больше», - подчеркнул глава города и пожелал всем промышленникам успехов.

Конкурс проводился в семи номинациях: машиностроительный комплекс, химический комплекс, комплекс резиновых и пластмассовых изделий, инфраструктурный комплекс, комплекс пищевой промышленности, научно-исследовательский комплекс, комплекс легкой промышленности.

В конкурсном отборе приняли участие 14 предприятий города. Первые места в номинациях заняли:

- химический комплекс: ООО «Завод синтанолов»;

- комплекс резиновых и пластмассовых изделий: АО «Хемкор»;

- комплекс инфраструктуры: ОАО «ДВК»;

- машиностроительный комплекс: АО ДЗХО «Заря»;

- научно-исследовательский комплекс: ОАО НИИК;

- комплекс пищевой промышленности: ДЭМКА;

- комплекс легкой промышленности: ОАО «Канат».

Абсолютным лидером года и обладателем штандарта главы города Дзержинска стал ООО «Завод синтанолов».

Справка: ООО «Завод синтанолов» головная производственная площадка ГК «НОРКЕМ». Численность работающих – более 300 человек. Компания НОРКЕМ занимается производством полиэтиленгликолей, применяющихся в производстве мягких лекарственных форм, в текстильной, целлюлозно-бумажной и кожевенной промышленности, в производстве вискозы, керамики, резино-технических изделий, косметических средств, полиуретанов, растворителей и добавок в лаках и красках.