В Сергаче мотоциклист сбил собаку и сам едва не погиб

В Сергаче пьяный 24-летний мотоциклист сбил собаку и сам попал на больничную койку. ДТП произошло ночью 31 мая по дороге в Пильну, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Водитель мотоцикла «Ирбис» совершил наезд на собаку, которая вышла на проезжую часть перед близко идущим транспортом», - рассказали в дорожной полиции.

Молодой человек мало того, что был пьян, так еще и не имел прав. В результате он опрокинулся и получил серьезные травмы, ему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины лица. Конечно, от этих травм его мог бы уберечь шлем, но и им водитель пренебрег.

О судьбе собаки не сообщается.