60 человек эвакуировали из ПОМЦ в Нижнем Новгороде из-за ложной тревоги

Сообщение о взрывном устройстве, заложенном в клинической больнице № 1 ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр», оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Проверка здания проводилась службами экстренного реагирования. Всего из медучреждения было эвакуировано 60 человек.

Напомним, что сегодня, 31 мая, около девяти утра неизвестный сообщил по телефону о взрывном устройстве в здании на улице Ильинская (№14). Однако специалисты не обнаружили ничего подозрительного внутри медицинского центра.

К слову, за ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве злоумышленникам грозит 207 статья УК РФ, которая предусматривает либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет в качестве наказания.

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