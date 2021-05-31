Приволжский окружной медицинский центр эвакуировали из-за сообщения о бомбе 31 мая

Сегодня, 31 мая, персонал и пациентов клинической больницы № 1 ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» в срочном порядке эвакуировали из здания. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Причиной эвакуации стало сообщение о взрывном устройстве, - пояснили в ведомстве. – Оно поступило в 08:31.

На место происшествия по адресу улица Ильинская (№14) в Нижнем Новгороде выехали службы экстренного реагирования. Сейчас специалисты обследуют здание на наличие взрывчатки, тем самым проверяя информацию по поводу заминирования.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, что 20 мая ложная тревога стала причиной эвакуации более 1 тысячи посетителей торгово-развлекательного центра «РИО» в Нижнем Новгороде. На месте происшествия тогда работали 8 единиц техники и 24 человека личного состава.

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