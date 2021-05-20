Более 1 тысячи посетителей ТРЦ «РИО» эвакуировали из-за ложной тревоги

Сообщение о взрывном устройстве, из-за которого эвакуировали торгово-развлекательный центр «РИО» в Нижнем Новгороде, оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Вызов по адресу Московское шоссе (№12) поступил в 10:21 20 мая, - пояснили в ведомстве. - На место происшествия сразу же выехали 8 единиц техники и 24 человека личного состава.

К тому времени по системе оповещения нижегородцев попросили незамедлительно покинуть торгово-развлекательный центр и отойти на безопасное расстояние.

Проверка здания проводилась специальными службами, также к работе привлекались кинологи с собаками. Всего из ТРЦ было эвакуировано более 1 тысячи человек.

- Информация о заложенной бомбе оказалась ложной, - прокомментировали в МЧС.

Напомним, что массовая эвакуация людей из торговых центров Нижнего Новгорода проводится на регулярной основе. Иногда поводом служит срабатывание системы пожарной сигнализации, а иногда анонимные звонки с информацией о бомбе.

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