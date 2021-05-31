Стало известно, где пройдет дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс. Карты

Дорога-дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде свяжет жилой микрорайон Анкудиновка и ЖК «Торпедо» на Автозаводе. Важным инфраструктурным объектом станет мост через Оку, на который будет выходить Богородская трасса на окраине деревни Ольгино. Об этом сообщает телекомпания «Волга» со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозова.

По его словам, областная администрация рассмотрит возможность сделать проезд по переправе платным: дескать, те же самые деньги нижегородцы «спалят» на бензин, добираясь по пробкам, да еще и время потеряют.

«Всё будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Потому что даже бюджетные кредиты - это возвратные средства. И если какая-то часть людей проголосует, что они готовы платить рублём, - мы, конечно, будем рассматривать платность моста в том числе», - заявил Сергей Морозов.

Как сообщалось ранее, конкурс на разработку проекта моста-дублера через Оку будет объявлен в третьем квартале 2021 года.