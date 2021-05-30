Видео страшного ДТП на Бору 30 мая 2021 года появилось в сети

Видео страшного ДТП, произошедшего 30 мая 2021 года на Бору Нижегородской области, появилось в сети. Первые кадры с места аварии опубликовали проезжавшие мимо люди, ставшие невольными свидетелями страшной картины. Видео размещено в интернет-паблике «Регион 52».

Напомним, в жуткой аварии на кировской трассе погибли четыре человека. На дороге в районе деревни Тайново столкнулись три иномарки, две из них врезались лоб в лоб и превратились в груду искореженного металла.

В ДТП погибли четыре человека – двое мужчин и две женщины, их личности устанавливаются. Еще три человека пострадали, среди них двое детей – семи и девяти лет. Сейчас они находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС и инспекторы ДПС.