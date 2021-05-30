Трамвайные линии построят в Щербинках и Седьмом микрорайоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые трамвайные линии планируется построить в Сормовском и Приокском районах. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на торжественном мероприятии по случаю 125-летия нижегородского трамвая.

Сергей Морозов отметил, что сейчас в Нижнем Новгороде прорабатывается новая транспортная сеть, в которой большое внимание будет уделено электротранспорту.

«Очередной шаг — это 800-летие Нижнего Новгорода. К этому празднику мы подходим с новыми планами на развитие, обновление подвижного состава. Уже закупаются 11 современных комфортных трамваев, оформленных в ретро-стиле, следующий шаг в комплексной программе - это полное обновление подвижного состава и строительство новых веток в Сормово и Щербинки», - заявил замгубернатора.

Напомним, ранее специалисты МП "Нижегородэлектротранс" предлагали в Сормовском районе построить трамвайную линию от ЖК "Корабли" до Седьмого микрорайона общей протяжённостью порядка 4,5 километра. Вместе с тем рассматривают продление трамвайной линии от станции "Мыза" до автовокзала «Щербинки-2» и в перспективе - до поселка Новинки.

«Нижегородэлектротранс» - одно из старейших и крупнейших транспортных предприятий в России. Численность его сотрудников составляет более двух тысяч человек.