Новую трамвайную линию планируют построить в Нижнем Новгороде

На прошедшем сегодня выездном заседании постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству обсуждались варианты развития маршрутов трамваев и троллейбусов города. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Специалисты МП "Нижегородэлектротранс" предлагают в Сормовском районе построить трамвайную линию от ЖК "Корабли" до Седьмого микрорайона общей протяжённостью порядка 4,5 километра. Вместе с тем рассматривают продление трамвайной линии от станции "Мыза" через автовокзал "Щербинки-2" до посёлка Новинки протяжённостью около 8 километров.

– Есть маршруты, продление которых требует затрат, а есть те, которые этого не требуют. У нас есть возможность соединить улицу Бринского с Кузнечихой. Посмотрим в каком состоянии находится сеть и, может быть, уже летом возобновим маршрут от Кузнечихи до Верхних Печёр, – пояснил Андрей Шекунов.

Напомним, недавно в Нижний Новгород доставили 10 московских трамваев.

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