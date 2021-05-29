Гостиница и музей появятся в квартале Трех Святителей в Нижнем Новгороде

Гостиничный комплекс и музей откроются в квартале церкви Трех Святителей Нижнего Новгорода после его реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на директора АНО «АСИРИС» Дмитрия Ивагина.

По его словам, сейчас дорабатывается концепцию по развитию этой территории, которую предстоит переосмыслить и вдохнуть в нее новую жизнь.

«Этим домам нужно будет придать смысловое наполнение, вдохнуть в них новую жизнь. Где-то появится гостиничный комплекс, где-то – общественное пространство, музей. У инвесторов уже большой интерес и к агентству, и к объектам. По одному из них выходим на подписание соглашения. Заключение о том, что будет в том или ином доме, выдается на основе исследований», - отметил Дмитрий Ивагин.

Квартал церкви Трех Святителей находится недалеко от площади Горького, в границах улиц Славянская, Новая и Короленко. Сейчас здесь работают участники всероссийского съезда «Том Сойер Фест»: волонтерам предстоит привести в порядок старинные деревянные дома и прилегающую к ним территорию.

Квартал Трех Святителей хотят сделать новой точкой притяжения жителей Нижнего Новгорода и гостей города. Летом 2021 здесь будет организована насыщенная культурная программа. О том, какие фестивали пройдут в квартале Трех Святителей, «Комсомолка» писала ранее.