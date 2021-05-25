Обновленный квартал Трех Святителей станет центром культурной жизни Нижнего Новгорода

Квартал Трех Святителей расположен недалеко от площади Горького. Фото: Лиза Верук

Квартал церкви Трех Святителей станет одним из культурных центров Нижнего Новгорода в год его 800-летия. Старинные деревянные особняки в границах улиц Новая, Славянская и Короленко будут отреставрированы и восстановлены, и летом 2021 года здесь пройдет масса интересных уличных фестивалей.

Работы по восстановлению исторического облика квартала начнутся в мае и продолжатся летом. По концепции в квартале Трех Святителей планируется полное и частичное восстановление домов по адресам:

- ул. Студеная, 47;

- ул. Славянская, 3, 4, 4а;

- ул. Короленко, 15, 17, 28, 30а, 38, 40 и 42.

Также будет проведено благоустройство усадебного сада архитектора Владимира Лемке во дворе домов по улице Короленко, 11/21, 11а, 11б. Кроме того, планируется воссоздание исторического балкона в доме 11б по улице Короленко, где жил писатель Максим Горький и бывал русский оперный певец Федор Шаляпин.

«Были проведены архивные исследования и разработаны проекты установки таких же заборов, которые ранее стояли в усадьбе. Согласно историческим фотографиям вокруг многих домов, в частности, вокруг усадьбы архитектора Владимира Лемке на улице Короленко и у дома сестер Невзоровых (сейчас это музей нижегородской интеллигенции на улице Горького) стояли ограждения. Некоторые нижегородские заборы не менее интересны, чем сами дома. Тем более что их в городе сохранилось очень мало. Что касается санации домов, то большинство объектов планируется восстановить. Это ремонт или реставрация с последующим приспособлением», – отметил директор АНО «АСИРИС» Дмитрий Ивагин.

Событийная программа

Летом в год 800-летия Нижнего Новгорода в квартале Трех Святителей пройдет множество уличных фестивалей, которые, как ожидается, притянут сюда людей, благодаря чему исторический квартал станет неотъемлемой частью городской жизни.

«Нам важно создать в этом районе трафик, чтобы люди ходили сюда гулять. Квартал Трех Святителей находится рядом с площадью Горького – это не так далеко от Покровки, которая является главной туристической улицей города. Нам надо создать у нижегородцев привычку, чтобы люди начали туда ходить, поэтому на все лето в этих дворах предусмотрена богатая событийная программа», - сказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе I Всероссийского съезда фестиваля «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде 24 мая.

Одним из мероприятий станет ландшафтный фестиваль «Исторический парк», который пройдет с июля по сентябрь 2021 года.

В рамках фестиваля в квартале будут созданы временные экспозиции садово-паркового искусства. Всего будет задействовано пять городских площадок: дворы на ул. Новой 22; ул. Славянской 3; ул. Короленко 16; двор между домами 15 и 17 по ул. Короленко; часть ул. Короленко. Здесь профессиональные команды создадут выставочные сады в историческом контексте. Создание будущих садов профессиональными командами начнется уже в июне.

Фестиваль варенья, который пройдет летом в квартале Трех Святителей, вытекает из истории этого места.

«Раньше в этих домах на задних дворах, начиная с конца июня и до самой осени варили варенье. Волонтеры и представители ивент-сферы получат еще один грант на то, чтобы делать все лето этот фестиваль. Нижегородцы смогут узнать, как правильно варить варенье, а также смогут в этом поучаствовать, попробовать», - рассказал Беркович.

Кулибинский фестиваль предполагает вовлечение нижегородцев в различные мастер-классы по прикладному творчеству. В частности, в квартале Трех Святителей будет работать школа восстановления наличников – слесарная мастерская под открытым небом, где можно будет поучиться.

«Это еще один способ рассказать нижегородцам и гостям города нашу историю», - подчеркнул министр культуры региона.

Еще один фестиваль пройдет в необычном формате. На балконе дома 11б по улице Короленко, где в свое время останавливался Федор Шаляпин, выступят певцы нижегородского оперного театра.

«Когда-то, в конце 19 века, на этот балкон каждое утро выходил Федор Шаляпин и распевался здесь. Эту традицию мы возродим в формате небольшого фестиваля, когда каждые выходные в субботу вечером оперные певцы будут выходить на этот балкон и исполнять арии для нижегородцев», - рассказал Олег Беркович, уточнив, что на время проведения фестиваля улица будет перекрываться.

Точные даты проведения мероприятий пока не определены. Как только об этом станет известно, мы опубликуем актуальную информацию на сайте «КП – Нижний Новгород».