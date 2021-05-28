Навигация «Валдаев» в Нижнем Новгороде 2021: Расписание, маршруты, цены на билеты

Навигация Валдаев в 2021 году открылась 20 мая. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Навигация легендарных судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» стартовала в Нижнем Новгороде 20 мая 2021 года. Первые в этом году теплоходы отправились в Городец и Чкаловск. Пассажирскими перевозками на «Валдаях» в регионе занимается компания «Водолет», в арсенале которой находится четыре таких судна. Рассказываем, как покататься на «Валдае» в Нижнем Новгороде в 2021 году и сколько это стоит.

На данный момент пассажирам доступно лишь три программы: рейсы в Чкаловск, Городец, а также речная прогулка по Нижнему Новгороду. Этим летом планируется открытие маршрутов в Макарьево и по маршруту причал «Юг» на Автозаводе - Речной вокзал. В перспективе возможно появление рейсов в Дзержинск и Юрьевец.

Сейчас пассажирам доступно три маршрута. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Маршруты и цены

«Валдаи» отправляются от причала №8 на Нижне-Волжской набережной. Универсального расписания нет, оно публикуется на сайте перевозчика на несколько дней вперед. При этом рейсы в Чкаловск могут быть отменены из-за сильных волн на Горьковском водохранилище.

Путь «Валдая» по маршруту Нижний Новгород – Городец занимает 1 час, стоянка около трех часов. Стоимость билетов туда-обратно 800 рублей в будни и 900 рублей в выходные дни. При покупке билета взимается сервисный сбор в размере 10%.

Дорога в Чкаловск займет 2,5 часа, обратно теплоход отправляется, как правило, также примерно через три часа. Стоимость маршрута Нижний Новгород – Чкаловск – Нижний Новгород составляет 1500 рублей, сервисный сбор 10%.

Речная прогулка по Нижнему Новгороду продолжительностью 1 час обойдется пассажирам в 400-500 рублей, также взимается сервисный сбор 10%. Маршрут следования «Валдая» на этом рейсе таков: проход по Оке под четырьмя мостами, стадион "Нижний Новгород», Борский мост, Канатная дорога, возвращение на причал №8. В будние дни, конечно, таких прогулок совсем мало, а вот в выходные суда на подводных крыльях выполняют 3-5 прогулочных рейса.

Льготы

Дети до 4 лет могут проехать бесплатно при условии, что они не занимают отдельного места.

На рейсах в Чкаловск и Городец детям от 5 до 9 лет включительно предоставляется скидка на билет в размере 20%, однако приобрести детский билет онлайн нельзя, для этого необходимо в будни приехать в офис компании «Билет НН» по адресу: ул. Грузинская, д.29. Предъявив свидетельство о рождении, можно приобрести билет на ребенка со скидкой. Покупка билетов онлайн предусмотрена только для взрослых. Важное уточнение: при посадке на борт судна с ребенком также необходимо предъявить документ, подтверждающий его возраст – это обязательное условие.

Инвалиды и сопровождающие их лица имеют право на скидку 20 % от стоимости билета на рейс.

Для иных категорий граждан льгот не предусмотрено.

Правила

При поездке на «Валдаях» в Нижнем Новгороде действуют некоторые ограничения. Так, запрещена перевозка велосипедов, детских крупногабаритных колясок (складные коляски допускаются), а также домашних животных, кроме кошек в переносках. Также можно взять с собой негабаритную ручную кладь весом не более 10 кг.

Будьте пунктуальны: при опоздании на рейс, если посадка уже завершилась, вас на борт не возьмут. Также не посадят неадекватного пассажира в алкогольном или наркотическом опьянении.

При себе у пассажира в обязательном порядке должны быть документы, удостоверяющие личность, а также маска и перчатки.

Справка «КП»

«Валдай 45Р» - речное судно на подводных крыльях, разработанное ЦКБ им. Р.Е.Алексеева (г.Нижний Новгород). Судно предназначено для скоростной перевозки пассажиров в светлое время суток.

«Валдай 45Р» оборудован дизель-редукторным агрегатом D2842LE410 «MAN» производства Германии. Двигатель имеет мощность 1100 л.с. и максимальное количество оборотов – 2100 об/мин. Расход топлива составляет 202-208 литров в час. Максимальная скорость – 65 км/час.

Эксплуатировать «Валдай-45Р» можно на полноводных реках по всей территории России. Главное преимущество СПК перед любыми другими плавсредствами - это скорость. Приподнимаясь над поверхностью воды, оно развивает скорость в 3-4 раза больше, чем у любого другого судна.