Грозы, ливни и порывистый ветер ожидаются в Нижегородской области

Грозы, ливни, град и порывистый ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- В 14:30 29 мая поступило сообщение о том, что в ближайшие 1-3 часа ожидаются грозы, ливни, град, - говорится в экстренном сообщении. – Также возможен порывистый ветер с отдельными порывами ветра 15-20 метров в секунду. Такая же погода сохранится в регионе ночью и утром 30 мая.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области в эти выходные ожидается прохладная погода. Также возможны грозы на протяжении всего дня в субботу и в воскресенье.

- В субботу, 29 мая, в Нижнем Новгороде в дневные часы воздух прогреется до +23 градусов, - рассказывают синоптики. – Ночью будет еще холоднее – не теплее +15 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и грозами. Так что рассчитывать на долгие прогулки не стоит.

Похожая погода сохранится и в воскресенье, 30 мая. Дожди и грозы не прекратятся. А вот на улице станет еще холоднее.