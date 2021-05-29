Дожди и грозы: Погода в Нижнем Новгороде в выходные 29-30 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последние несколько дней в Нижнем Новгороде стало заметно холоднее – на смену аномальной жаре пришла весенняя прохлада. И наступившие выходные особых перемен не принесут. Рассказываем, какая будет погода в Нижнем Новгороде в выходные 29-30 мая.

- В субботу, 29 мая, в Нижнем Новгороде в дневные часы воздух прогреется до +23 градусов, - рассказывают синоптики. – Ночью будет еще холоднее – не теплее +15 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и грозами. Так что рассчитывать на долгие прогулки не стоит.

Похожая погода сохранится и в воскресенье, 30 мая. Дожди и грозы не прекратятся. А вот на улице станет еще холоднее.

- Днем 30 мая столбики термометров не поднимутся выше +16 градусов, - рассказали синоптики. – Местами по Нижегородской области также возможны грозы. В ночные часы будет еще прохладнее – воздух не прогреется выше + 11 градусов.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха днем 13 и 15 мая местами, с 17 по 19 мая – в большинстве районов управления. Предыдущие рекорды в эти дни принадлежали 1955, 1957, 1977, 1979, 1980, 1984, 1995, 2010, 2013, 2019 и 2020 годам.