В центре Нижнего Новгорода 30 мая перекроют движение транспорта из-за забега

С полуночи до трех часов дня 30 мая будет временно прекращено движение транспорта по Волжской набережной в связи с проведением благотворительного марафона «Беги, герой». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- На это время будет временно прекращено движение транспорта по Волжской Набережной (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской), по улице Самаркандской (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелка), по улице Советской (на участке от улицы Марата до улицы Стрелка), по Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, Нижневолжской набережной и другим центральным частям города , - рассказали в городской администрации. – Также нельзя будет проехать по площади Минина, улице Ульянова, улице Алексеевской и по другим историческим улицам.

Также в это время изменится движение общественного транспорта. Большинство автобусов в это время будут объезжать место проведения забега.