Председатель Гордумы Лавричев заработал в 2020 году 35,9 миллионов рублей

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев стал самым богатым депутатом нынешнего созыва – за 2020 год он заработал 35,9 миллионов рублей. Соответствующие сведения размещены в его отчете о доходах за прошлый год.

В соответствии с документами, он владеет легковым автомобилем УАЗ, двумя снегоходами, тремя снегоболотоходами и моторной лодкой.

- Также в собственности у депутата числится 12 земельных участков площадью от 583 до 137 тысяч квадратных метров, - говорится в документах. – Кроме того в отчете содержатся сведения о жилом доме площадью 398 квадратных метров и трех квартирах.

Напомним, ранее мы писали о самых богатых министрах Нижегородской области. Как показали отчеты, в среднем члены нижегородского правительства зарабатывают 300-400 тысяч рублей.

При этом самыми богатыми среди них оказались министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и министр финансов Ольга Сулима.