Топ-5 самых богатых нижегородских министров: скромные садовые домики и шесть соток земли

В среднем нижегородские чиновники зарабатывают по 300-400 тысяч в месяц. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Нижегородские чиновники зарабатывают в месяц в среднем 300-400 тысяч рублей – об этом свидетельствуют данные декларации о доходах, опубликованной на сайте регионального правительства. «Комсомолка» выяснила, кто из государственных служащих по итогам прошлого года заработал больше всех.

1. Заместитель губернатора Нижегородской области, министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов стал самым состоятельным госслужащим – его доход составил 6,4 млн рублей. Правда, здесь стоит учитывать доход от продажи автомобиля. В собственности у министра земельный участок 6 соток, скромный садовый домик, небольшая квартира и доля в квартире. Супруга Мелик-Гусейнова заработала за прошлый год 962 тысячи рублей, в собственности у нее земельный участок 11 соток, дом площадью 533 квадратных метра и квартира. Автомобили ни на одного из супругов не зарегистрированы.

2. Чуть меньше заработала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима – в прошлом году ее доход составил 5,5 млн рублей. В собственности чиновницы квартира и два машино-места. Супруг Сулимы задекларировал довольно скромный доход в 818 тысяч рублей. На нем числится внедорожник Mitsubishi Pajero, небольшой земельный участок, садовый домик и баня.

3. Министр информационных технологий связи Нижегородской области Сергей Ефимов задекларировал доход в 4,7 млн рублей (с учетом дохода от продажи автомобиля). Из собственности у чиновника лишь легковушка Audi A6, а вот в пользовании имеется три квартиры – как и у его супруги, которая заработала за прошлый год 2,7 млн рублей.

4. Доход министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марины Раковой за прошлый год составил почти 4,6 млн рублей – с учетом наследства. В собственности чиновницы находятся четыре земельных участка, жилой дом, квартира и еще один - недостроенный – дом, а также легковой автомобиль «Субару».

5. Замыкает пятерку самых богатых чиновников Нижегородской области министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, заработавший почти 4,47 млн рублей. В качестве собственности он задекларировал земельный участок, дачу, две квартиры, гараж и три объекта «иного недвижимого имущества». Также среди имущества – лодочный прицеп для автомобиля. Жена Сергея Баринова заработала 1,2 млн рублей – у нее в собственности нет ни квартир, ни автомобилей.