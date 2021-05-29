Благоустройство сквера на площади Горького сняли с высоты птичьего полета. ФОТО: Домостройрф.ру

Этой весной в Нижнем Новгороде началось благоустройство сквера на площади Горького. С 1 апреля эту территорию скрыли от посторонних глаз за высоким забором. Открыть преобразившийся сквер планируют к 800-летию города.

- Сейчас на этой территории укладывают брусчатку и обустраивают фундамент центральной лестницы, - сообщает «Домостройрф.РУ», комментируя снятые с высоты кадры. – Изначально здесь планировалось установить каскадный фонтан, однако из-за того, что сквер является объектом культурного наследия, от этой идеи пришлось отказаться.

Напомним, ранее мы писали, что на благоустройство сквера из бюджета было выделено 75,2 миллиона рублей.

- Учитывая, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, его планировка и дендрология входят в предмет охраны, по согласованию с областным управлением государственной охраны объектов культурного наследия обновление площади будет проходить без внесения каких-либо существенных изменений, - пояснили в мэрии.