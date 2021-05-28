Счет в ВТБ Капитал Форекс теперь можно открыть дистанционно в ВТБ Онлайн

Клиентам ВТБ Капитал Форекс доступна круглосуточная торговля 5 дней в неделю, из любой точки мира через универсальную торговую платформу MetaTrader 5.

ВТБ Капитал Форекс начинает открывать счета дистанционно через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн. Опция появилась у клиентов ВТБ в новой версии ВТБ Онлайн в разделе "Инвестиции".

«В рамках стратегии развития бизнеса ВТБ Капитал Форекс мы стараемся сделать работу клиентов максимально простой и удобной, упростить процесс открытия счета и подключения к торговле на рынке Forex. Уже сейчас нашим клиентам доступен функционал вывода средств в день обращения, а также автоматическое формирование налоговой отчетности и уплаты налогов форекс-дилером с доходов клиентов. Цифровизация является для нас одним из стратегических приоритетов, для нас важно, чтобы все процессы были выстроены максимально удобно для клиента и у него оставалось больше времени для реализации своих торговых стратегий», - отметил Дмитрий Самусев, генеральный директор ВТБ Капитал Форекс.

«Мы продолжаем улучшать ВТБ Онлайн и расширять возможности приложения для наших клиентов, чтобы они могли проводить большинство банковских операций без посещения офиса. До конца года мы рассчитываем обеспечить 100%-ную доступность своих продуктов в онлайн. Теперь те пользователи, которым привычнее совершать операции в цифровом формате, смогут прямо в ВТБ Онлайн заключить договор с ВТБ Капитал Форекс и открыть счет для торговли на международном валютном рынке. Весь процесс займет не более 5 минут», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Клиентам ВТБ Капитал Форекс доступна круглосуточная торговля 5 дней в неделю, из любой точки мира через универсальную торговую платформу MetaTrader 5. Компания предлагает одну из самых широких линеек по валютным парам на российском рынке - доступны 24 пары, включая рублевые. Компания предоставляет клиентам аналитику от ведущих специалистов ВТБ Капитал, ежедневные обзоры и комментарии по мировым финансовым рынкам. Комиссии при совершении торговых операций на рынке FOREX у ВТБ Капитал Форекс при этом отсутствуют.

ВТБ Капитал Форекс— один из трех лицензированных форекс-дилеров России. Компания дважды становилась лауреатом премии «Финансовая Элита России» (2018, 2019 гг.) в номинации «Гран-при: Форекс-дилер года».