«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» наградил лучших по профессии

Участие в конкурсе приняли работники всех производств предприятия

26.05.2021 года ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») подвело итоги регионального этапа XI конкурса профессионального мастерства рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии».

Участие в конкурсе приняли работники всех производств предприятия. В течение двух дней они демонстрировали свое мастерство как в теоретической, так и в практической части. Всего было определено 33 призера в 6 номинациях.

Конкурс профессионального мастерства работников ПАО «ЛУКОЙЛ» проходит в два этапа. Победители первого, регионального, этапа получают право принять участие в международном конкурсе «Лучший по профессии» среди всех предприятий Компании. Финальный, международный, этап пройдет уже в августе.

«Конкурс профессионального мастерства – это особая движущая сила, основа для развития и повышения эффективности в работе, – отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрей Богданов. – Повышение эффективности деятельности предприятия зависит от каждого из здесь присутствующих и всех, кто сейчас находится на своих рабочих местах: от оператора до генерального директора. Да, введены в строй серьезные мощности, но самое современное оборудование не сможет работать без человека. Этот конкурс – одна из важнейших составляющих развития персонала. И он показал, что на нашем предприятии выстроена очень хорошая система подготовки кадров, которые ежедневным трудом показывают свою достойную работу»