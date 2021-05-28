Как передать показания «умного» счетчика и куда обращаться, если прибор учета неисправен

В «ТНС энерго НН» отмечают рост количества запросов от клиентов, проживающих в частных домах, которые касаются интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

С 1 июля 2020 года обязанность по установке приборов учета в частном секторе возложена на сетевые компании. Это означает, что закупка, монтаж, замена счетчиков в установленных законодательством случаях производятся ими. Замене подлежат неисправные приборы учета или те, у которых истек межповерочный интервал. Счетчик будет установлен в том случае, если его не было ранее, но техническая возможность для монтажа есть.

В частном секторе интеллектуальные приборы учета устанавливает сетевая компания «Россети Центр и Приволжье».

Всего в Нижегородской области уже установлено более 164 тысяч таких счетчиков.

В чем же отличие «умных» счетчиков учета от обычных? Интеллектуальные приборы учета работают полностью автономно, фиксируют, хранят и передают показания в режиме реального времени, в их работу не могут вмешаться ни сетевая компания, ни потребитель. «Умный» счетчик сам передает текущие показания и дает сигнал об аварии в сети, а также сообщает о несанкционированном вмешательстве в его работу. Соответственно, безучетное потребление электроэнергии в обход счетчика в данном случае исключается.

Напомним, что после установки «умного» счетчика с потребителя снимается обязанность передавать показания расхода электроэнергии в энергосбытовую компанию («ТНС энерго НН»).

Контролировать расход потребитель может с помощью дистанционного пульта (монитора), который выдается после установки интеллектуального прибора учета.

Показания «умного» счетчика начинают передаваться дистанционно после его допуска в эксплуатацию сетевой компанией. Потребитель может проверить, что счета за электроэнергию выставляются по показаниям нового прибора учета по квитанции для оплаты (указан номер счетчика).

Если у клиента возникнут сомнения в корректности работы прибора учета, он может оставить заявку на проверку по телефону Контакт-центра 8 800-220-0-220 или на энергопортале Портал-ТП.РФ.