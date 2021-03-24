Андрея Травкина назначили новым прокурором Нижегородской области 24 марта. ФОТО: Прокуратура Астраханской области

Сегодня, 24 марта, президент России подписал указ о назначении новым прокурором Нижегородской области сроком на пять лет Андрея Травкина. Сегодня же указ вступил в законную силу.

Известно, что до назначения прокурором Нижегородского региона Андрей Александрович Травкин занимал пост первого заместителя прокурора Астраханской области. В органах прокуратуры он с 2002 года — тогда он начал свою рабочую деятельность с должности помощника Ростовского межрайонного прокурора Ярославской области. Следующие 8 лет он сменял прокуроров нескольких районов Ярославской области, пока в 2014 году не перешёл в прокуратуру Московской области.

В период с 2010 по 2014 год Андрей Травкин занимал должности старшего прокурора отдела по надзору за законностью нормативных правовых актов и осуществлению правотворческой деятельности прокуратуры Московской области, затем — заместителя начальника отдела по надзору за законностью нормативных правовых актов и осуществлению правотворческой деятельности прокуратуры Московской области, а после — заместителя Тверского межрайонного прокурора города Москвы.

С 2014 по 2019 Андрей Александрович был прокурором города Керчи Республики Крым. А в январе 2019 года его утвердили как первого заместителя прокурора Астраханской области.

К сведению, за примерное исполнение своих служебных обязанностей Андрей Травкин поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров Ярославской области, города Москвы и Республики Крым.

Напомним, бывший прокурор Нижегородской области Вадим Антипов подал в отставку в ноябре прошлого года. Он занимал свою должность с 2018-ого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!