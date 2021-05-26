В МВД назвали причину наплыва мигрантов в микрорайоне «Цветы»

Миграционный центр работает по соседству с жилым комплексом. Фото: группа "ЖК Цветы"

Причиной небывалого наплыва мигрантов в микрорайоне «Цветы», по соседству с которым открылся многофункциональный миграционный центр, стало истечение срока оформления разрешительных документов для иностранных граждан, которые должны оформить патенты на право работы в России до 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Если установленный порядок оформления документов не будет соблюдён иностранными гражданами, их пребывание на территории России будет в дальнейшем незаконным. Однако основная масса иностранцев отложила решение этого вопроса и предпочла заняться им в последние недели своего легального пребывания в России», - пояснили в ведомстве.

Напомним, жители тихого доселе микрорайона «Цветы» пожаловались на засилье мигрантов на улицах жилого комплекса. Гастарбайтеры ходят толпами по дворам, устраивают массовые разборки, мусорят на газонах и справляют нужду на глазах у прохожих. Как говорят местные жители, такое безобразие началось после открытия в микрорайоне миграционного центра.

«Вся очередь из миграционного центра перекочевала в жилые дворы. Ежедневно людей привозят и увозят автобусами со всей области, они толпами стоят у нас под окнами, оккупировали детскую площадку, выйти к подъезду просто невозможно. Страшно выпускать детей одних, даже на площадку, не то, что в школу, потому что приходится выходить из подъезда через «живой коридор» граждан иностранных государств», - жалуются мамочки.

В МВД меж тем уверяют, что в миграционном центре делают все возможное, чтобы принять как можно больше заявлений иностранных граждан: сотрудники центра работают с 6 утра и до «последнего клиента». В день осуществляется выдача готовых документов более 320 иностранным гражданам, а также приём более 250 иностранцев, подающих документы.

«С целью недопущения конфликтных ситуаций между посетителями миграционного центра и жителями находящегося рядом жилого комплекса «Цветы» на месте несут службу наряды патрульно-постовой службы полиции и ДПС», - сообщили в ГУ МВД.