«Ходят толпами, устраивают драки»: Мигранты оккупировали жилой микрорайон в Нижнем Новгороде

Гости из ближнего зарубежья чувствуют себя здесь вполне комфортно. Фото: интернет-паблик ЖК "Цветы"

Жители микрорайона «Цветы» в Нижнем Новгороде бьют тревогу: улицы жилого комплекса буквально наводнили мигранты, которые ходят толпами и устраивают массовые драки средь бела дня. Появление их связано с открытием по соседству Многофункционального миграционного центра.

ЖК «Цветы» - тихий спальный район в зеленой зоне Нижнего Новгорода. Он состоит из 26 многоэтажек, построенных здесь в 2012-2016 годы. Жители «Цветов» - в основном молодые семьи с детьми, и они были буквально шокированы появлением такого количества мигрантов в их районе. По словам местных жителей, когда-то здесь планировалось открыть кафе, но потом здание отдали в аренду Филиалу по Нижегородской области ФГУП ПВС МВД России и Управлению по Вопросам Миграции. И тогда их жизнь превратилась в самый настоящий кошмар.

Тот самый миграционный центр, который стал причиной засилья мигрантов в спальном микрорайоне. Фото: change.org

«Вся очередь из миграционного центра перекочевала в жилые дворы. Ежедневно людей привозят и увозят автобусами со всей области, они толпами стоят у нас под окнами, оккупировали детскую площадку, выйти к подъезду просто невозможно. Страшно выпускать детей одних, даже на площадку, не то, что в школу, потому что приходится выходить из подъезда через «живой коридор» граждан иностранных государств», - жалуются мамочки.

«Сегодня ходила в большой «Магнит», туда зашли человек 20 из МЦ - подошли к отделу выпечки, всё перетрогали руками. Я сделала замечание, показала, что нужно брать щипцами, но, увы, подошли другие, и так же всю выпечку брали руками», - сетует местная жительница Татьяна Легошина.

В ожидании своей очереди толпы мигрантов бродят по району или сидят прямо на траве – здесь они едят, тут же справляют естественные надобности прямо на глазах у прохожих, в том числе и детей.

«Они ничего не стесняются. Например, писать на оживлённой аллее средь бела дня. Их там (на фото – прим.) двое, правда надо отдать должное, они делали это поочередно и спиной к прохожим», - рассказывает Оксана Андрианова. И это уже не говоря о мусоре, который они оставляют после себя на газонах.

Ожидая очереди, гастарбайтеры сидят на траве: здесь они едят, тут же справляют естественные надобности, не стесняясь прохожих. Фото: Оксана Андрианова

Иногда между гастарбайтерами вспыхивают конфликты, которые перерастают в натуральные разборки, и от этого местным жителям становится еще страшнее. На одном из многочисленных видео, опубликованных в группе ЖК «Цветы», видно, как толпа мигрантов устроила потасовку прямо посреди дороги.

«И это уже не первая драка. Сегодня была аналогичная потасовка за шлагбаумом на дороге к дому№13 по улице Цветочная в районе 13-14 часов», - говорит еще одна жительница «Цветов» Жанна Юрдик. И подобных историй – масса.

«Грубые, устраивают разборки во дворах ЖК, хамят наглым образом. Страшно стало ходить по району», - в один голос твердят местные жители.

Сейчас люди пытаются достучаться до нижегородских властей, чтобы привлечь их к решению проблемы – они даже создали коллективную петицию, адресованную губернатору.

«Просим Вас подобрать альтернативное помещение для Филиала по Нижегородской области ФГУП ПВС МВД России и Управления по Вопросам Миграции вне границ жилого района!», - говорится в тексте петиции.

Помимо всего прочего нижегородцы переживают, что в «Цветах» может повториться ситуация Красногорска, где на днях тысячи мигрантов перегородили дорогу, чтобы их не выдворили из России. Все они стремились попасть в расположенный здесь Единый миграционный центр Московской области, из-за чего образовалась очередь в шесть тысяч человек.

Чтобы прояснить ситуацию с миграционным центром в микрорайоне "Цветы", мы направили запросы в соответствующие инстанции, а также обратились в МВД с вопросом, планируют ли в полиции принять какие-либо меры на этот счет. На момент публикации ответов не поступило. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.