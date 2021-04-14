Прокат самокатов в Нижнем Новгороде 2021: где и как покататься на электросамокатах

«Комсомолка» испытала новый сервис проката самокатов в Нижнем Новгороде Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Я тут искал информацию про прокат самокатов и наткнулся на твою статью. А ведь таких электросамокатов в Нижнем Новгороде в 2021 году уже нет! Не пора ли актуализировать? – заявил мне на днях один товарищ.

Пора, очевидно. По городу куда ни пойди – везде наткнешься на черно-желтых «железных коней». Так что будем разбираться, как пользоваться новыми электросамокатами и в чем их особенности.

«Комсомолка» испытала новый сервис проката самокатов в Нижнем Новгороде Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Большая часть электросамокатов в Нижнем Новгороде сейчас представлена сервисом Whoosh. Для чистоты эксперимента скачивать приложение заранее не стала – решила проделать путь человека, которому внезапно вздумалось покататься на самокате. Заметив очередную стайку двухколесных на Верхневолжской набережной, полезла в AppStore – пара минут, и все готово. Несравнимо проще и быстрее, чем тот же «Делисамокат», где надо было отправить через приложение все паспортные данные вплоть до прописки.

«Комсомолка» испытала новый сервис проката самокатов в Нижнем Новгороде Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В приложении сразу открывается карта, где можно найти ближайший свободный электросамокат или парковку для него – разрешенные места отмечены значками P. Здесь же, в карте, отмечена и зона, где можно кататься. Это пока не весь город, но территория все равно весьма внушительна: весь центр, Верхние Печеры, большая часть Советского района, включая Кузнечиху, часть Приокского района вдоль проспекта Гагарина, Мещера, часть Московского и Сормовского района, включая Сормовский парк, часть Ленинского района вдоль проспекта Ленина и часть Автозаводского района. Кроме того, на карте отображается уровень заряда каждого самоката.

«Комсомолка» испытала новый сервис проката самокатов в Нижнем Новгороде Фото: Ольга КУРЕНКОВА

За старт берется 20 рублей, далее идет поминутная оплата – 4 рубля в минуту. Плюс есть услуга «Страховка» за 35 рублей – она избавит от обязательств в случае непреднамеренного повреждения самоката. В начале поездки на карте блокируется 500 рублей, но списывается потом только та сумма, на которую накатались.

Управление предельно простое. Для набора скорости надо нажимать голубой рычажок с надписью GO, для торможения – использовать ручной тормоз. Единственное, что может показаться неудобным любителям обычных, не электрических самокатов – нет ножного тормоза. На заднем колесе даже есть надпись: «Не наступай!». Кстати, в сравнении с прежними электросамокатами разгон и торможение показались мне гораздо более мягкими.

«Комсомолка» испытала новый сервис проката самокатов в Нижнем Новгороде Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Но по оживленной улице ехать на электросамокате все равно не слишком удобно – то и дело думаешь, как бы не сбить кого-то. И на проезжую часть тоже не уйдешь – там уже в опасности окажешься сам. Зато для улиц поспокойнее – это действительно удобнейший транспорт! А уж если есть велодорожка, нестись по ней на электросамокате вообще сплошное наслаждение (но все же есть один вопрос – кто придумал укладывать на велодорожки брусчатку?).

«Комсомолка» испытала новый сервис проката самокатов в Нижнем Новгороде Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Моя поездка по Верхневолжской набережной, Георгиевскому съезду и Нижневолжской набережной обошлась мне в итоге в 171 рубль (с учетом страховки). На такси или каршеринге, наверное, было бы дешевле, но стоит учитывать, что я несколько раз останавливалась, включала видеозапись на телефоне и начинала наматывать круги неподалеку. Без этих задержек я бы явно потратила гораздо меньше. Ну а эмоции от катания – бесценны!