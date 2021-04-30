Детские лагеря в Нижегородской области летом 2021: как будут работать и какие ограничения введут

В этом году детские оздоровительные лагеря ждут некоторые послабления. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приближается конец учебного года, а это значит, что многие родители уже сейчас продумывают летний досуг своих детей. По данным министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, летом 2021 года в детских оздоровительных лагерях региона отдохнут около 110 тысяч ребят. Порядка 15 тысяч путевок уже куплены, еще столько же – забронированы или оплачены частично.

При организации детского летнего отдыха продолжают действовать санитарные правила, принятые Роспотребнадзором в прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции, однако, в связи с улучшением ситуации эти требования удалось смягчить. О том, какие ограничения будут действовать в лагерях Нижегородской области в сезоне 2021, «Комсомолке» рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Алла Агапова.

Родительские дни и экскурсии под запретом

Прием детей в лагеря по-прежнему будет осуществляться при наличии медицинской справки о состоянии здоровья по форме 079/у и справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, в том числе covid-19. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 дня до направления ребенка в оздоровительную организацию.

Наполняемость отрядов разрешена до 70%. Обязательное условие – одномоментный заезд.

«Все ребята и все сотрудники заезжают одномоментно, никаких довозов детей больше не допускается», - предупреждает Алла Агапова.

Будут запрещены мероприятия в условиях замкнутых пространств закрытых помещений – в этом году в лагерях по-прежнему будет максимально много мероприятий на открытом воздухе (по погоде).

Родительские дни, увы, будут запрещены - как и в прошлом году.

Поездки на экскурсии разрешаются только лагерям с дневным пребыванием. Выезд детей за пределы загородного лагеря не допускается.

Сотрудников будут проверять на COVID-19

В этом году допускается работа загородных лагерей без обязательного проживания сотрудников, но при одном условии: если будет организовано еженедельное обследование персонала. Перед началом работы каждой смены сотрудники лагерей должны пройти лабораторное обследование на COVID-19, а работники пищеблоков еще и на наличие рота- и норовирусных инфекций.

В круглосуточных лагерях обязательно проживание медицинских работников.

Что касается средств индивидуальной защиты, то они обязательны для обслуживающего персонала и работников пищеблоков.

«Воспитатели и вожатые не являются обслуживающим персоналом, поэтому для них использование масок во время работы – по желанию», - уточнила эксперт.

В соответствии с новыми санитарными правилами и рекомендациями, в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря рекомендуется привлекать к работе вакцинированных лиц или лиц, имеющих антитела.

Гигиена - наше всё

Обязательным условием работы детских оздоровительных лагерей остается проведение противоэпидемических мероприятий, таких как генеральная уборка не реже одного раза в неделю; ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, обработка рук антисептиками при входе в организацию и в помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений.

«Между сменами обязателен перерыв в два календарных дня – для того, чтобы была проведена тщательная генеральная уборка с дезинфицирующими средствами», - комментирует Алла Агапова.

Ежедневный утренний фильтр должен быть организован в лагерях с дневным пребыванием детей, а в лагерях с круглосуточным пребыванием – ежедневная двухразовая термометрия бесконтактным способом.

Все лагеря в местах постоянного нахождения детей будут оборудованы приборами обеззараживания воздуха, а также санитайзерами для дезинфекции рук.

Приемка лагерей продлится до конца мая

В этом году в Нижегородской области планируется работа 61 загородного лагеря, десять из которых будут функционировать в режиме профильных смен с продолжительностью 14 дней, в остальных продолжительность смен составит 21 день.

«Все лагеря, допущенные к работе, будут иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, а значит, будет проведена оценка их соответствия санитарным требованиям. И только при этом условии лагеря включаются в реестр, который будет размещен на сайте министерства Нижегородской области», - пояснила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Алла Агапова.

К 1 мая весь реестр будет актуализирован.

«В настоящее время проводится текущий ремонт лагерей, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, ведется работа по получению санитарно-эпидемиологических заключений на работу оздоровительных организаций, осуществляется набор кадров, организовано их обучение. Приемка лагерей будет завершена в конце мая. Все лагеря будут приниматься межведомственными комиссиями с участием представителей надзорных органов», - прокомментировали в правительстве Нижегородской области.

КСТАТИ

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области, за каждым загородным и санаторно-оздоровительным лагерем будет закреплена медицинская организация для госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации.