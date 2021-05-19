Стали известны личности погибших в ДТП с мотоциклом на Автозаводе

В аварии погибли 26-летний Роман и 28-летняя Елена. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны личности молодых людей, погибших в аварии с мотоциклом на Автозаводе вечером 18 мая. По данным сообщества мотопомощи «Сова», за рулем байка находился 26-летний Роман Лоханов. Он получил права в прошлом году, и это был его второй сезон, который, кстати, начался всего три дня назад. Мотоциклист передвигался на черно-желтом мотоцикле «Хонда». Он погиб на месте ДТП.

«Вторым номером» - так принято у мотоциклистов называть пассажира – сидела 28-летняя красотка Елена Миловидова. Девушка работала секретарем в одном из нижегородских банков. Знакомые говорят, что она была отзывчивым человеком и очень любила животных. Как давно она была знакома с Романом, неизвестно. В столкновении Елена получила сочетанную травму и была доставлена в больницу – врачи делали все возможное, но, к сожалению, не смогли спасти ее.

Напомним, страшная авария произошла 18 мая в 22:50 около ТЦ «Автозаводец». Водитель автомобиля BMW, ехавший в сторону площади Киселева, внезапно решил повернуть на улицу Фучика, прямо перед приближающимся мотоциклом, и буквально протаранил его. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения.